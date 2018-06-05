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Девочка в Волгограде впала в алкогольную кому после кражи самогона

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Мать 13-летней школьницы из Кировского района Волгограда оштрафована за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка. Девочка впала в алкогольную кому днем 3 июня во дворе недалеко от своего дома.

Выяснилось, что дочь взяла со стола алкогольный напиток, для маскировки перелила его в бутылку из-под лимонада и вместе с подружкой отправилась гулять. Как передает ИА «НовостиВолгограда.ру» ребенок до сих пор в больнице. Согласно результаты экспертизы, девочка отравилась самогоном.

Ранее iz.ru сообщал об отравлении алкоголем годовалого ребенка. Мама малыша отмечала день рождения и не заметила, что он забрался на стол со спиртным. Следователи начали проверку по данному факту.

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