Девочка в Волгограде впала в алкогольную кому после кражи самогона

Мать 13-летней школьницы из Кировского района Волгограда оштрафована за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка. Девочка впала в алкогольную кому днем 3 июня во дворе недалеко от своего дома.

Выяснилось, что дочь взяла со стола алкогольный напиток, для маскировки перелила его в бутылку из-под лимонада и вместе с подружкой отправилась гулять. Как передает ИА «НовостиВолгограда.ру» ребенок до сих пор в больнице. Согласно результаты экспертизы, девочка отравилась самогоном.

Ранее iz.ru сообщал об отравлении алкоголем годовалого ребенка. Мама малыша отмечала день рождения и не заметила, что он забрался на стол со спиртным. Следователи начали проверку по данному факту.