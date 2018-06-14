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Бондарчук поддержал людей с синдромом Дауна

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Фото: youtube.com
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Благотворительный Фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» снял несколько роликов с участием подростков с хромосомными аномалиями в рамках проекта #ФУТБОЛВОБЛАГО, приуроченного к чемпионату мира.

Режиссером-постановщиком при съемках выступил Федор Бондарчук, в качестве оператора над проектом работал Владислав Опельянц, снявший картины «Лето», «Заложники» и «Статский Советник». На кадрах актер и телеведущий Сергей Светлаков, футболисты Александр Кержаков, Алан Дзагоев, Денис Глушаков, Александр Головин и Сергей Игнашевич вместе с подростками произносят футбольные кричалки.

Комментируя свое участие в проекте, Кержаков подчеркнул, что общество должно прикладывать максимум усилий к тому, чтобы дети с особенностями развития чувствовали себя такими же, как все остальные, и были с ними наравне. «Отношение к детям с синдромом Дауна должно быть такое же, как к детям без особенностей развития. И футбол, в этом плане, самый социальный вид спорта, в котором смогут реализовать себя люди с синдромом Дауна», — заявил нападающий.

Основной целью благотворительного проекта стала демонстрация идеи социальной важности футбола, его развивающей и объединяющей миссии.

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