В Мурманской области потратят 105 млн рублей на сокращение травматизма

Мероприятия по сокращению производственного травматизма пройдут в Мурманской области. Регион выделит на эти цели 105 млн рублей.

По данным мурманского Фонда социального страхования, в 2017 году предприятия использовали 92,6 млн рублей на организацию безопасного труда для сотрудников. В 2018 году финансирование будет увеличено до 105 млн рублей. Получить поддержку уже пожелали 30 компаний, сообщает ИА «Би-порт».

На организацию безопасного труда работодатели могут использовать до 20% суммы страховых взносов, которые были перечислены за предыдущий год.

Как сообщал портал iz.ru, в суд передано уголовное дело о гибели рабочего при буровзрывных работах в Мурманской области. По данным следствия, главный инженер не оценил опасные факторы при работах на железнодорожном пути, в результате на монтера упали осколки скалы.