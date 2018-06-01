Инженера будут судить за смерть рабочего без каски в Мурманской области

В суд передано уголовное дело в отношении главного инженера, допустившего нарушения требований охраны труда. Во время буровзрывных работ в Мурманской области смертельные травмы получил сотрудник.

Инцидент произошел на участке железнодорожного пути в Кольском районе. В ходе буровзрывных работ главный инженер не оценил опасные факторы и не разработал инструкцию по охране труда. Кроме того, работники бригады не были обеспечены защитными касками. В итоге из-за падения осколков скалы на железнодорожный путь был травмирован монтер железнодорожного пути. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по факту нарушения требований охраны труда. Уголовное дело передано в суд.