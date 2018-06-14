Уральский завод погасил миллионные долги перед рабочими

Сысертский завод элементов трубопроводов, признанный банкротом, полностью выплатил долги по зарплате своим работникам. В общей сложности 34 сотрудникам было выплачено около 5 млн рублей.

Как уточнили ИА «Ура.ру» в прокуратуре Свердловской области, в марте ведомство требовало принудительно взыскать средства с ООО «Торговый дом завода элементов трубопроводов». Суд удовлетворил ходатайство. Таким образом удалось погасить задолженность перед сотрудниками предприятия.

Сысертский завод несколько лет считался проблемным. В отношении руководства предприятия было заведено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за неуплату налогов.

В Свердловской области получил широкую известность завод теплоизоляционных изделий, руководство которого обвиняется в невыплате денег работникам и присвоении денег компании.

На встрече с губернатором Евгением Куйвашевым президент Владимир Путин показал ему «зеленую папку», в которой была жалоба сотрудников завода на невыплату зарплат. Действия директора предприятия президент тогда назвал «борзотой». Позже предприятие признали банкротом.