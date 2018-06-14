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Напавшему на водителя скорой помощи вынесен приговор в Рязанской области

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Сасовский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине, напавшему на водителя скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Было установлено, что 13 ноября 2017 года подозреваемый получил удар мячом в лицо во время игры в футбол с компанией мужчин. На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая прибыла через 12 минут. Пациент нанес водителю «скорой» несколько ударов кулаком в лицо, сообщает РИА «7 новостей».

В момент совершения преступных действий подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он посчитал, что карета слишком долго ехала и решил наказать водителя.

Суд вынес обвинительный приговор и назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

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