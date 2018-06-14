Пассажирка погибла при падении из маршрутки в Твери

Следователи начали проверку по факту гибели пассажирки маршрутного такси в Твери. Пожила женщина выпала из открытой двери и ударилась головой.

Инцидент произошел на улице Горького. По данным следствия, 69-летняя женщина выпала из открытой двери маршрутки. Пассажирка получила травму головы при ударе о бордюр. В результате женщина скончалась на месте происшествия, сообщают Тверские ведомости.

По факту произошедшего началась доследственная проверка. Правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства гибели пассажирки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в Тверской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с участием маршрутки. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на Бежецком шоссе.