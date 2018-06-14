Для меня этот чемпионат мира станет уже десятым, который я буду наблюдать с трибуны стадиона. Пока лучшие турниры по уровню организации, на мой взгляд, провели Испания в 1982 году и Германия в 2006 году. Если нам удастся удержать такую же высокую планку, безусловно, это будет успех.

Уверен, что у нас получится. Все-таки чемпионат мира охватит всю европейскую часть России — 11 городов. У иностранных болельщиков и официальных лиц будет возможность сполна познакомиться с нашей культурой, почувствовать русскую гостеприимность и развеять многие мифы о нашей стране. Пример всем задаст президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который обещал посетить все города чемпионата мира.

С инфраструктурной точки зрения также не будет никаких проблем. На конгрессе ФИФА генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Леонид Сорокин рассказал о полной готовности всех стадионов, баз, аэропортов, общественного транспорта, гостиниц... Все чиновники ФИФА, с которыми я разговаривал после конгресса, выразили свое восхищение от арен, увиденных в Калининграде, Москве, Самаре, Саранске, Сочи и других городах.

Это будет праздник, который продлится целый месяц. И его точно не омрачат заявления некоторых политиков, которые отказались приезжать в Россию по каким-то собственным соображениям. Расцениваю это как личный пиар. Ни одна страна официально не байкотировала ЧМ-2018. А тот факт, что премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не будет в России, сыграет нам только на руку. Будет спокойнее.

Если говорить про нашу сборную, то я продолжаю верить в Станислава Черчесова и его ребят. Нам повезло с расписанием матчей, поэтому у меня есть уверенность, что мы преодолеем групповой этап. По составу наша сборная выглядит сильнее Саудовской Аравии и Египта и ничем не уступает команде Уругвая. В плей-офф нам будет, конечно, сложнее. С высокой долей вероятности мы попадем на Испанию или Португалию, а это законодатели мод в современном футболе. Пройти их будет очень сложно.

Тем не менее вне зависимости от результатов нашей сборной практически на всех матчах будет аншлаг. На ЧМ-2018 было продано рекордное количество билетов, что говорит о популярности футбола в нашей стране.

Единственное беспокойство у меня вызывает программа наследия. Надо быть реалистами — нам сложно будет заполнить все новые арены 365 дней в году, как это сделали с олимпийскими объектами в Сочи. Во многих регионах нет сильных команд, а концерты, выставки и прочие мероприятия вряд ли будут регулярными. Считаю, что в том же Сочи сделали правильный ход, пригласив в свой город команду «Динамо» (Санкт-Петербург). Теперь этот клуб будет базироваться там и представлять Сочи. Уверен, что все от этого только выиграют: одна из старейших команд России получит должное внимание, а у города с прекрасным стадионом появится клуб, который могут поддерживать местные любители футбола.

Надеюсь, что «Динамо» окажется амбициозным проектом и будет решать задачу пробиться в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Пока это сложно сказать про команды в Нижнем Новгороде («Олимпиец»), Волгограде («Ротор-Волгоград»), Саранске («Мордовия») и Калининграде («Балтика»). Если эти клубы не будут ставить перед собой цель в ближайшее время выйти в РФПЛ, то повысить посещаемость и привлечь новых зрителей не поможет даже современная арена. Думаю, что региональные власти это понимают и постараются оказать командам максимальную поддержку.

В заключение хотел бы поздравить США, Канаду и Мексику, которые получили право провести ЧМ-2026. Я хорошо знаю эти страны: в 1984 году был организатором олимпийского турнира в Лос-Анджелесе, Канаду я посещал по хоккейным делам, а Мексика поразила меня своей любовью к футболу. Там все от мало до велика играют с утра до вечера. К тому же эта страна уже принимала два чемпионата мира — 1970 и 1986 годов.

У них была сильная заявка. Все представленные стадионы требуют только косметического ремонта, какой-то глобальной стройки не предвидится. Тоже самое касается баз и прочей инфраструктуры.

Автор — почетный президент РФС, многолетний вице-президент ФИФА (1980–1996)

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