В Санкт-Петербурге установлен рекорд России по хороводу

Книга рекордов России зафиксировала в Санкт-Петербурге рекордный хоровод. Более 4,5 тыс. человек, взявшись за руки, обошли озеро Долгое.

Как сообщает администрация Приморского района города, это произошло на фестивале «Славянская ярмарка», в котором приняли участие представители 13 славянских народностей.

18 февраля, во время празднования Масленицы в Омске, жители города установили рекорд по масленичному хороводу: за руки держались 1082 человека. Это превышает предыдущее достижение, установленное в Москве в 2015 году, более чем в пять раз.