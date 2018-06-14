Жительницу Висконсина задержали за вербовку в ИГ в соцсетях

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало уроженку Израиля, проживающую в городе Кадахи (штат Висконсин) за вербовку в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) через социальные сети.

По данным телеканала Fox 6 Now, 45-летняя Вахиба Исса Даис (Waheba Issa Dais) взламывала аккаунты в соцсетях и использовала их для пропаганды ИГ и вербовки. Кроме того, она публиковала инструкции по изготовлению бомб, биологического оружия, поясов смертников.

Женщине предъявлены обвинения в попытке оказания поддержки террористам. Ей грозит тюремное заключение сроком до 20 лет и штраф в размере до $250 тыс.

В середине мая сообщалось, что трое жителей американского штата Флорида были приговорены к различным срокам тюремного заключения за попытку оказать материальную помощь ИГ.