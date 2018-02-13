В Британии создали технологию по выявлению онлайн-пропаганды ИГ

Министерство внутренних дел Великобритании объявило о создании технологии, которая позволяет выявлять в интернете видеоролики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) с точностью до 94%.

Данная программа позволит находить и блокировать пропагандистские записи боевиков на любых интернет-площадках, а также бороться с вербовкой молодежи в социальных сетях.

При создании новой технологии разработчики прогнали через алгоритм тысячи часов видеоконтента ИГ, чтобы натренировать систему и научить ее автоматически выявлять экстремистское видео.

Отмечается, что программа будет распространяться бесплатно для всех, кто хочет остановить распространение подобного контента в соцсетях и мессенджерах.

При этом в МВД Великобритании не исключают, что использование нового инструмента станет обязательным для всех компаний, пишет «Газета.ру».