Экс-тренер сборной Испании прокомментировал отставку и пожелал команде удачи на ЧМ

Бывший тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги, которого отправили в отставку за день до начала чемпионата мира в России, прокомментировал свое увольнение, а также пожелал команде удачи на турнире.

«Мне очень грустно, но я надеюсь, что мы отлично выступим на чемпионате мира. У нас прекрасная команда, и, надеюсь, она выиграет», — приводит его слова издание Marca.

Об увольнении Лопетеги стало известно накануне, 13 июня. На пост главного тренера сборной Испании назначен бывший защитник мадридского «Реала» Фернандо Йерро, который также занимает должность спортивного директора Королевской испанской федерации футбола (RFEF).

Чемпионат мира по футболу открывается в России 14 июня. Мундиаль пройдет в 11 городах страны и продлится до 15 июля. В первом матче турнира сыграют сборные России и Саудовской Аравии.