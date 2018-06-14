ФРС США повысила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, по итогам заседания 12-13 июня приняла решение повысить базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,75-2% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Отмечается, что регулятор теперь ожидает четырех повышений ставки в 2018 году, вместо предполагавшихся в марте трех повышений.

На заседании 2 мая ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 1,5–1,75% годовых.

До этого ставка ФРС повышалась на предыдущем заседании в марте. Она также была поднята шагом в 0,25 процентных пункта, до 1,5-1,75%.