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Президент Южной Кореи рассказал о результатах саммита в Сингапуре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Встреча в Сингапуре между лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном позволила миру избежать ядерной войны. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в четверг, 14 июня.

«Есть много мнений по поводу итогов этого саммита, но наиболее важно то, что он позволил всему миру, включая жителей Америки, Японии и Китая, избежать угрозы ядерной войны и ракет дальнего действия», — цитирует главу Республики Корея агентство Yonhap.

При этом американские СМИ критикуют результаты встречи Трампа и Ким Чен Ина. Главу государства обвиняют в том что, он слишком доверяет КНДР.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын провели 45-минутные переговоры наедине и продолжили саммит со своими помощниками.

По итогам переговоров стороны подписали документ, предусматривающий установление двусторонних отношений и заявили о готовности работать над денуклеаризацией Корейского полуострова. Кроме того, США в качестве жеста доброй воли, временно прекратили совместные военные учения с Южной Кореей.

13 июня стало известно, что США готовы возобновить совместные учения с Южной Кореей в том случае, если власти КНДР прекратят вести переговоры по своей ядерной программе.

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