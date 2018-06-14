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Пушков оценил слова Трампа о главном враге США

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал здравой мыслью заявление американского президента Дональда Трампа о том, что главным врагом США являются фейковые новости.

«Трамп: главный враг США — фейковые новости. Т.е. угроза для США исходит изнутри. Здравая мысль с учетом той истерики, какая царит в СМИ США», –– написал сенатор в Twitter.

13 июня Дональд Трамп назвал журналистов NBC и CNN дураками, которые публикуют фейковые новости. Американский лидер отметил, что подобная ложь в СМИ несет угрозу для страны.

«Так смешно смотреть фальшивые новости, особенно NBC и CNN. Они упорно борются за то, чтобы преуменьшить соглашение с Северной Кореей. 500 дней назад (до инаугурации Трампа. — Ред.) они «умоляли» об этом соглашении, казалось, что начнется война. Самый большой враг нашей страны — фальшивые новости, которые так легко публикуются дураками!», — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын по его итогам подписали документ, предусматривающий дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран и работу в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

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