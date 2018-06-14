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Дело против Сталлоне о сексуальных домогательствах передано в прокуратуру

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Olivier Douliery
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Дело против актера Сильвестра Сталлоне о сексуальных домогательствах передано в прокуратуру Лос-Анджелеса, сообщает Hollywood Reporter.

Расследование началось после заявления женщины о том, что в 1986 году она подверглась насилию со стороны Сталлоне и его телохранителя, сообщает издание.

По ее словам, мужчины принудили ее к сексуальной связи в гостинице «Хилтон» в Лас-Вегасе. На тот момент заявительнице было 16 лет.

После этого актер якобы угрожал ей физической расправой в случае, если она кому-нибудь расскажет о случившемся.

17 ноября Сталлоне категорически отверг обвинения в изнасиловании 16-летней девушки в Лас-Вегасе в 1986 году.

Волна громких заявлений о домогательствах и изнасилованиях прошла по Голливуду и США в целом после скандала с продюсером Харви Вайнштейном. Его в неподобающем поведении обвинили более 50 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

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