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Сооснователь Guess уйдет в отставку из-за обвинений в домогательствах

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Фото: Global Look Press/DPA/Horst Galuschka
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Соучредитель бренда Guess, специализирующегося на производстве одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии, Пол Марчиано покинул пост исполнительного председателя правления компании из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Би-би-си.

Должность занял его брат Морис Марчиано, который также является соучредителем бренда. Комитет, занимающийся расследованием, заявил, что в ряде случаев обвинения против Пола Марчиано не подтверждены, однако признал его виновным в неподобающем обращении с моделями и фотографами.

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Как пишет «Газета.ру», в процессе расследования были опрошены 40 человек и рассмотрены более 1,5 млн страниц документов. Отмечается, что, несмотря на обвинения, Пол Марчиано сохранит за собой пост креативного директора бренда и покинет компанию по истечении контракта 30 января 2018 года. Стало известно, что пятерым пострадавшим выплатят $500 тыс.

Впервые обвинения против соучредителя бренда в феврале этого года выдвинула американская модель и актриса Кейт Аптон.

В 2017 году в США разгорелся один из самых громких секс-скандалов за всю историю. Обвинения в домогательствах в адрес известных актеров, политиков и бизнесменов начались после публикации в издании The New Yorker результатов расследования о кинопродюсере Харви Вайнштейне. Около 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Мира Сорвино и Сальма Хайек, обвинили его в домогательствах.

После скандала с Вайнштейном в сексуальных домогательствах обвинили экс-президента США Джорджа Буша – старшего, актеров Кевина Спейси, Чарли Шина, Моргана Фримана, Сильвестра Сталлоне, сценариста и режиссера Пола Хаггиса и многих других известных мужчин.

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