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Ученые обнаружили ускорение таяния арктического льда

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Скорость таяния льдов в Антарктике выросла до рекордного уровня. Об этом говорят результаты исследований, опубликованные газетой The Guardian в среду, 13 июня.

«Это должно быть поводом для беспокойства для правительств, которым мы доверяем защиту наших прибрежных городов и общин», — цитирует издание одного из исследователей, профессора Эндрю Шепарда.

Если не предпринять срочных мер, то таяние льдов приведет к росту уровня моря до 3,5 м к 2070 году, говорится в одной из научных работ.

22 февраля сообщалось, что уровень солености Азовского моря повысился и побил исторический рекорд.

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