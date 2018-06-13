Ученые обнаружили ускорение таяния арктического льда

Скорость таяния льдов в Антарктике выросла до рекордного уровня. Об этом говорят результаты исследований, опубликованные газетой The Guardian в среду, 13 июня.

«Это должно быть поводом для беспокойства для правительств, которым мы доверяем защиту наших прибрежных городов и общин», — цитирует издание одного из исследователей, профессора Эндрю Шепарда.

Если не предпринять срочных мер, то таяние льдов приведет к росту уровня моря до 3,5 м к 2070 году, говорится в одной из научных работ.

22 февраля сообщалось, что уровень солености Азовского моря повысился и побил исторический рекорд.