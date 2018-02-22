Соленость Азовского моря побила исторический рекорд

Уровень солености Азовского моря повысился и побил исторический рекорд, сообщает пресс-служба научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Специалисты НИИ рыбного хозяйства рассказали о повышении уровня солености воды в Азовском море, в связи с чем увеличиваются проблемы с выживанием пресноводных промысловых рыб в водах, сообщает RostovGazeta.

Пресноводные виды рыб уже не могут выживать при таком уровне солености, поэтому большая часть оказалась заперта в восточной части Таганрогского залива.

Также с повышением связаны значительные изменения в видовом составе промысловых рыб. Специалисты выражают опасение, что совсем исчезнуть из этих мест может бычок и существенно снизится количество леща, тарани и рыбца.