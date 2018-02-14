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Рыба ряпушка исчезла из реки Лены на севере Якутии

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Жители села Баханай на севере Якутии обеспокоены исчезновением рыбы ряпушки из реки Лены. Раньше она составляла основную часть района северян. Теперь же рыба перестала подниматься вверх по Лене.

В сельской администрации рассказали ИА SakhaNews, что еще до 2016 года одна семья добывала по 10 мешков ряпушки. Теперь же удается наловить не более одного мешка. Кроме того, по словам местных жителей, в реку перестал подниматься и омуль.

Агентство напоминает, что в декабре 2017 года жители районного центра Жиганск даже инициировали проведение круглого стола на тему «Почему стало мало рыбы?». Его участники заявили о резком снижении вылова омуля в летнюю путину и ряпушки в зимнюю.

В свою очередь, пользователи социальных сетей отмечают, что в исчезновении рыбы в Лене могут быть виновны некие владельцы траулеров, которые сезон «гребут» ценную арктическую рыбу «подчистую».

В настоящее время в Якутии в пользование населению выделено около 2 тыс. рыбопромысловых участков. 97 из них предназначены для представителей коренных малочисленных народов.

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