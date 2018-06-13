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Сотрудник отеля рассказал о самых неприятных выходках постояльцев

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Фото: Depositphotos/kalinovsky
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Сотрудник отеля Якоб Томский, проработавший в гостиничной сфере 10 лет, рассказал журналистам о самых неприятных инцидентах, с которыми он сталкивался за свою карьеру.

По его словам, в первую очередь это были случаи, когда люди умирали в отеле, что происходило довольно часто. «Но самое ужасное — когда люди приезжают в отель с целью покончить жизнь самоубийством и быть найденными незнакомцем», — сказал он журналистам The Sun.

Томский также рассказал, что очень часто натыкался на гостей в моменты интимной близости. Он отметил, что это далеко не всегда происходило случайно, многие из постояльцев хотели быть пойманными.

«Они специально звонят на ресепшен и просят принести что-нибудь в номер, чтобы сотрудники застали их за непристойным занятием», — рассказал работник.

Также, по его словам, зачастую путешественники оставляют в номерах кровь, остатки экскрементов и прочих выделений.

«Они вообще не переживают за то, какой комната будет после их отъезда», — добавил он. 

Ранее в июне в норвежском Шпицбергене голодный белый медведь забрался на склад отеля, где съел почти весь шоколад и разбил бутылки с вином. После этого он попытался скрыться с места преступления, но застрял в окне.

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