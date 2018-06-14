Решение Петербурга о строительстве частной трамвайной линии оспорили

Компания «Трамвайные пути Северной столицы», аффилированная со структурами ВТБ, подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на итоги открытого конкурса на строительство частной трамвайной линии Купчино–Шушары–Славянка. В результате начало строительства социально важного проекта может затянуться на годы или вообще не состояться, говорят эксперты.

Как сообщили в ведомстве РБК, обращение будет рассмотрено 15 июня. Представитель «Трамвайных путей Северной столицы» подтвердил изданию, что компания направила жалобу в ФАС 30 мая.

Договор на строительство был подписан губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко в рамках минувшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), после подведения итогов конкурса, проводившегося с начала года городским комитетом по инвестициям. Проект «Трамвайных путей Северной столицы» оказался значительно (на 17 млрд рублей) дороже победившей в конкурсе заявки и проиграл, а договор был заключен между правительством Санкт-Петербурга, группой компаний «АБЗ-1» и Газпромбанком в качестве организатора финансирования.

Теперь до 2021 года специальная проектная компания «БалтНедвижСервис» должна построить линию легкорельсового трамвая (ЛРТ) от станции метро «Купчино» до поселка Шушары с ее продолжением до разрастающегося жилого квартала в Славянке, а также возвести трамвайное депо с подъездными путями.

«В районе Шушар, Славянки ведется большое гражданское строительство, создаются новые предприятия, требуется хорошая транспортная доступность. Данный проект как раз и позволит жителям комфортно и быстро добираться до метро, свяжет их с городом», — говорил во время подписания соглашения с «АБЗ-1» и Газпромбанком губернатор Санкт-Петербурга.

Впрочем, возможно, жителям придется подождать. В жалобе в ФАС компания «Трамвайные пути Северной столицы» требует отменить итоги конкурса и провести новый. По данным источников, на основании того, что «конкурсная документация допускала неоднозначное толкование». Отмена итогов конкурса может привести к значительной задержке реализации проекта, солидарны опрошенные порталом iz.ru юристы и эксперты.

«Даже если ФАС признает правомочность жалобы, решение ведомства может быть оспорено в суде и разбирательство затянется на годы, или строительство может быть и вовсе отменено», — отмечает специалист. Кроме того, добавляет один из собеседников, «очень странно, что жалоба на якобы непонятные условия конкурса подана только сейчас, хотя он длился почти год, и за это время в документации можно было разобраться. По его словам, «в рамках подобных конкурсов обязательно дается значительное время на то, чтобы ознакомиться со всеми требованиями по проекту».