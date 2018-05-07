Перехватывающую парковку обустроят возле станции «Шушары» в Петербурге

Возле строящейся станции метро «Шушары» в Петербурге до конца 2018 года появится перехватывающая парковка, которая вместит 630 машин и станет самой крупной в городе. Площадь стоянки составит около 15,8 тыс. кв. м, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Подрядчик установит терминал автоматизированный оплаты, видеонаблюдение и электронное табло. Станция «Шушары» откроется в этом году и станет конечной на Фрунзенско-Приморской линии. Рядом построят электродепо «Южное».

Транспортную ситуацию в Пушкинском районе на юге Санкт-Петербурга эксперты оценивают как сложную. В Шушарах расположено несколько автомобильных предприятий и крупный логистический центр, а также новые микрорайоны на десятки тысяч жителей. Район обеспечен только автомобильным транспортом, в результате в пробках на выезде можно простоять около двух часов.