Производство автомобилей на Украине упало в 90 раз за 10 лет

Производство автомобилей на заводах Украины упало в 90 раз за последние 10 лет. Об этом сообщила ассоциация автопроизводителей страны.

Украинские предприятия выпустили 442 транспортных средства в мае 2018 года, что почти вдвое меньше уровня мая прошлого года. Также в мае текущего года в Закарпатье собрали всего 374 автомобиля Skoda, что на 39% меньше, чем в апреле. Пятый месяц подряд статистику легкового сегмента автопрома Украины формируют только данные о крупноузловой сборке, которая осуществляется на заводе «Еврокар».

«Продолжает демонстрировать отрицательную динамику производство коммерческих автомобилей. Относительно мая 2017 года производство коммерческих авто упало почти на 17%, а к апрелю текущего года в половину, до 5 штук», — приводит RNS сообщение ассоциации.

Вместе с тем, на 17% выросло производство автобусов по сравнению с показателями мая 2017 года и составило 63 штуки. Отмечается, что статистика не учитывает данные по предприятию «КамАЗ», который не раскрывает производственные результаты с августа 2016 года.

Ранее в июне сообщалось, что продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за май 2018 года выросли на 18% по сравнению с тем же периодом 2017 года — до 147,5 тыс. единиц.