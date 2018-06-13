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Собчак вновь возглавит L'Officiel Russia

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Телеведущая Ксения Собчак возвращается к руководству российской версией  французского журнала L’Officiel, сообщает международная медиагруппа ACMG.

Ранее ей пришлось приостановить работу в издании связи с участием в президентских выборах 2018 года

По словам самой Собчак, она очень рада вернуться в L'Officiel и развивать этот уважаемый международный бренд в ряде новых направлений, среди которых образование, культурное партнерство, цифровые идеи и продвижение талантливых людей.

Телеведущая присоединилась к ACMG (ранее издательский дом Artcom Media) в 2012 году, став главным редактором глянцевого издания SNC. В 2014 году она возглавила редакцию L’Officiel Russia.

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