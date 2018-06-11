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Путин рассказал о состоянии Собчака после поражения на выборах

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев
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Первый мэр Петербурга Анатолий Собчак в 1997 году был болен и нуждался в лечении, рассказал президент России Владимир Путин в интервью в документальном фильме «Дело Собчака».

«Он не гримасничал на больничной койке и ничего не имитировал. Он был болен, его надо было лечить», — приводит слова Путина «РИА Новости».

Выборы губернатора Петербурга прошли в июне 1996 года. По итогам голосования Собчак проиграл своему заместителю Владимиру Яковлеву. Год спустя Генпрокуратура привлекла его в качестве свидетеля по делу о коррупции в петербургских органах власти, а в 1997 году его обвинили в злоупотреблениях на посту градоначальника. В ноябре этого же года Собчак вылетел во Францию в Париж для лечения.

Фильм «Дело Собчака» был снят режиссером Верой Кричевской. Картина рассказывает о жизни и политической судьбе Анатолия Собчака. В ленту вошли записи бесед с российскими политиками, среди которых Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс и Борис Немцов. 

Путин работал с Собчаком с начала 1990-х годов. Он был его заместителем а затем возглавлял избирательный штаб во время выборов губернатора Петербурга. 

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