Памятник покорителям Западной Сибири появится в Тюмени

На привокзальной площади в Тюмени установят памятник покорителям Западной Сибири. Открытие состоится 22 августа и будет приурочено к столетию комсомола.

Автором скульптуры является Сергей Тетлинов, при участии которого в городе ранее появились барельеф «Тюмень — победителям» и монумент «Железнодорожникам фронта и тыла». К созданию памятника покорителям Западной Сибири привлекли студентов и строительные отряды Тюмени. В настоящее время идет закладка фундамента, сообщает портал «Наш город» со ссылкой на «Тюменскую линию».

На прошлой неделе Великом в устюге Вологодской области открыли первый в России памятник Марусе Климовой — героине песни «Мурка». Скульптура знаменитой уроженки города создана на деньги местного бизнесмена Виктора Чучина. Мария Прокопьевна Климова (Мурка) была сотрудницей МУРа, работавшей в начале ХХ века под прикрытием в Одессе.