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Памятник героине песни «Мурка» открылся в Великом Устюге

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В Великом Устюге Вологодской области открыли первый в России памятник Марусе Климовой — героине песни «Мурка». Скульптура знаменитой уроженки города создана на деньги местного бизнесмена Виктора Чучина.

«Планируется установить подсветку и звучание песни Мурка при срабатывании датчика на движение людей», — сообщил предприниматель ИА FlashNord.

На мемориальной доске выбиты слова из легендарной песни Якова Ядова. Мария Прокопьевна Климова (Мурка) была сотрудницей МУРа, работавшей в начале ХХ века под прикрытием в Одессе. 

В мае на аэродроме Левцово под Ярославлем появился двухметровый бронзовый памятник авиатехникам. Прототипом для монумента стал авиатехник Макарыч из фильма «В бой идут одни старики». Его роль сыграл Алексей Макарович Смирнов. Макарыч стоит с поднятой вверх рукой, встречая и провожая пилотов.

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