СМИ анонсировали внесение законопроекта о пенсионном возрасте в Госдуму

Правительство может внести законопроект о повышении пенсионного возраста в Госдуму уже 14 июня. Речь идет о самом жестком варианте — перенос выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 лет — для мужчин.

Газета «Ведомости» со ссылкой на двух неназванных федеральных чиновников сообщила, что почти все разногласия между финансово-экономическим и социальным блоками правительства уже улажены.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал обсуждать вопрос пенсионного возраста только после решения правительства. «Как вы понимаете, слухами земля полнится, но не всегда они подтверждаются», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что, если исходить из того, что законопроект внесут 14 июня, до конца текущей сессии Госдума успеет принять его только в первом чтении, так как по правилам на рассылку проекта отводится месяц.

8 июня глава Сбербанка Герман Греф назвал инициативу повышения пенсионного возраста «абсолютно правильной». По его словам, возрастная норма подлежит изменению, учитывая, что происходит во всем мире с возрастом дожития. Он добавил, что более поздний выход на пенсию может способствовать повышению выплат.

Сейчас женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60. Работники вредных и тяжелых производств и некоторые льготные категории граждан имеют право на досрочную пенсию.