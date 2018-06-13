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Землетрясение произошло вблизи Северных Курил

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Фото: TASS/ZUMA/Albert Damanik
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Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в Тихом океане возле Северных Курил, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области в среду, 13 июня.

«Землетрясение могли ощутить жители города Северо-Курильска. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до двух баллов. По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет», — говорится на сайте ведомства.

При этом городские власти и спасатели проводят осмотр зданий и сооружений в поисках нанесенного ущерба.

8 июня в акватории Тихого океана в 631 км к востоку от столицы Соломоновых островов — города Хониара — зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,7.

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