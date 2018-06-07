Прямой эфир

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано близ Камчатки

0
Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки ночью 6 июня. Эпицентр землетрясения находился возле мыса Козлова на глубине 39 км в более чем 300 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Сейсмособытие не вызвало разрушений и цунами. В населенных пунктах региона землетрясение не ощущалось.

29 мая землетрясение магнитудой 5,7 произошло между островами Сумба и Сумбава в Индонезии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 84
Число разрушенных лавой домов на Гавайях возросло до 117

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017