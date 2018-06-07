Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано близ Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки ночью 6 июня. Эпицентр землетрясения находился возле мыса Козлова на глубине 39 км в более чем 300 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Сейсмособытие не вызвало разрушений и цунами. В населенных пунктах региона землетрясение не ощущалось.

29 мая землетрясение магнитудой 5,7 произошло между островами Сумба и Сумбава в Индонезии.