Группа похитителей картин кисти Рубенса и Ренуара арестована в Италии

Пятерых подозреваемых в организации кражи картин Рубенса и Ренуара арестовали в Италии. Полотна украли в Монце более года назад, стоимость похищенных картин оценивается в €26 млн. О состоявшейся операции рассказали в полиции, передает «РИА Новости».

По данным правоохранителей, похитители вышли на связь с двумя торговцами предметами искусства. Они выдали себя за успешных бизнесменов и договорились о встрече. Один из воров представился израильским дипломатом.

Когда картина Рубенса «Святое семейство и святая Анна» и полотно Ренуара «Девушки на лугу» были помещены в автомобиль, мошенники скрылись от продавцов.

Трое членов банды помещены под арест, двое находятся под домашним арестом.

Осенью минувшего года в Санкт-Петербурге из квартиры пенсионерки похитили картины известных художников Василия Поленова и Константина Коровина.