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Власти Болгарии помиловали сбежавшую из Евросоюза корову Пенку

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Фото: Facebook.com
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Корову Пенку, перешедшую границу Евросоюза (ЕС), не будут усыплять, решение о помиловании животного вынесли власти Болгарии.

Как передает «РИА Новости», ветеринарные правила требовали уничтожения коровы, которая две недели провела вне границ ЕС, однако в данном случае было сделано исключение.

12 мая Пенка отбилась от стада и пересекла границу с Сербией. Корову обнаружили местные фермеры, они и вернули корову обратно. Болезней у нее не нашлось, как показало обследование, но нормативы ЕС требовали уничтожения коровы.

За то, чтобы корова осталась жива, собрали 25 тыс. подписей, Пенку поддержал и британский музыкант сэр Пол Маккартни.

Корову вернут в родное село к владельцу.

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