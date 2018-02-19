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В Польше корова спаслась от бойни и уплыла на остров

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Корова в Польше сбежала по пути на скотобойню и уплыла на остров. Об этом пишет Daily Mail.

Интересная история произошла в польском поселении Буков возле озера Ныса. Сотрудники скотобойни приехали на ферму за животным, однако корова сломала фермеру руку, проломила металлическую ограду и, прыгнув в озеро, уплыла на остров.

Корова живет на острове уже три недели, не подпуская к себе ближе чем на 70 м. Когда к ней попытались приблизиться спасатели, она вновь прыгнула в воду и переплыла на соседний остров, преодолев 50 м, сообщает телеканал «Звезда». Польский политик Павел Кукиз заявил, что своей волей к жизни животное заслужило смерть от естественных причин.

Ранее портал iz.ru сообщал, что фермер в Шотландии вызвал полицию из-за плюшевого тигра.

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