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В Болгарии хотят усыпить корову за незаконное пересечение границы ЕС

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Корове по кличке Пенка грозит усыпление за «побег» из Болгарии в Сербию. Животное пересекло границу двух стран не через таможню.

Как рассказал хозяин коровы-нелегала болгарский фермер Иван Харлампиев, Пенка сбежала несколько недель назад и, преодолев порядка 20 км, пересекла границу с Сербией.

Через некоторое время сербские фермеры вернули ее обратно, однако власти хотят усыпить животное, так как Сербия не входит в ЕС, а по закону покидать Евросоюз не через таможню нельзя.

Кроме того, у коровы должен быть ветеринарный сертификат здоровья, соответствующий стандартам ЕС.

Владелец Пенки удивился, что животное вообще смогло незаметно пересечь границу, и объяснил властям, что у коровы есть сербское карантинное свидетельство, в котором указано, что она здорова.

Как отмечает The Independent, хозяин Пенки, которая к тому же беременна, надеется спасти животное, привлекая к проблеме внимание общественности.

Он разместил петицию с призывом к властям Евросоюза не убивать корову. На настоящий момент собрано около 4500 подписей.

6 апреля сообщалось, что медведь, желающий уйти из Латвии в Россию, сломал забор на латвийско-российской границе.

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