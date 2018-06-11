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СМИ сообщили о получении Иваном Ургантом израильского гражданства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Телеведущий Иван Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля. Новый паспорт шоумен получил в аэропорту еврейского государства Бен-Гурион 10 июня.

По данным местного издания «Вести», Ургант репатриировался вместе с женой и двумя дочерьми. Сам телеведущий сообщение о получении израильского гражданства пока не прокомментировал.

В конце мая СМИ сообщили о том, что российский бизнесмен и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля. Отмечалось, что он будет жить в особняке в Неве-Цедек, купленном за $28 млн у актрисы Галь Гадот.

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