СМИ сообщили о получении Иваном Ургантом израильского гражданства

Телеведущий Иван Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля. Новый паспорт шоумен получил в аэропорту еврейского государства Бен-Гурион 10 июня.

По данным местного издания «Вести», Ургант репатриировался вместе с женой и двумя дочерьми. Сам телеведущий сообщение о получении израильского гражданства пока не прокомментировал.

В конце мая СМИ сообщили о том, что российский бизнесмен и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля. Отмечалось, что он будет жить в особняке в Неве-Цедек, купленном за $28 млн у актрисы Галь Гадот.