Токио выразил Москве сожаление из-за прокладки линии связи на Курилы

Министерство иностранных дел Японии выразило сожаление российской стороне в связи с прокладкой волоконно-оптической линии связи на Курилы.

5 июня власти России уведомили японское Управление безопасности на море (УБМ), сочетающие в себе функции спасательной службы и береговой охраны, о том, что с 10 июня до середины октября будут проводиться работы в южной части Охотского моря по соединению линией волоконно-оптической связи Сахалина и южной части Курил, пишет ТАСС.

МИД Японии заявил, что осуществление подобного проекта вызывает сожаление и не соответствует позиции Токио по вопросу о северных территориях. При этом о начале работ УБМ все-таки сообщило действующим в регионе японским судам.

Проект прокладки оптоволоконного кабеля позволит обеспечить высокоскоростным интернетом все население Курильских островов. Кроме того, это позволит облегчить развитие территории и создать дополнительные рабочие места. Прокладку подводной линии связи планируется полностью завершить к 2019 году.