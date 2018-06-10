Прямой эфир

Токио выразил Москве сожаление из-за прокладки линии связи на Курилы

0
Фото: wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел Японии выразило сожаление российской стороне в связи с прокладкой волоконно-оптической линии связи на Курилы.

Непотопляемый премьер дал брешь
Вскрывшиеся обстоятельства незаконной земельной сделки потянули рейтинги Синдзо Абэ вниз

5 июня власти России уведомили японское Управление безопасности на море (УБМ), сочетающие в себе функции спасательной службы и береговой охраны, о том, что с 10 июня до середины октября будут проводиться работы в южной части Охотского моря по соединению линией волоконно-оптической связи Сахалина и южной части Курил, пишет ТАСС.

МИД Японии заявил, что осуществление подобного проекта вызывает сожаление и не соответствует позиции Токио по вопросу о северных территориях. При этом о начале работ УБМ все-таки сообщило действующим в регионе японским судам.

Проект прокладки оптоволоконного кабеля позволит обеспечить высокоскоростным интернетом все население Курильских островов. Кроме того, это позволит облегчить развитие территории и создать дополнительные рабочие места. Прокладку подводной линии связи планируется полностью завершить к 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проблему дефицита бензина на Кунашире обещают решить до 10 июня
РФ и Япония удовлетворены диалогом по совместной работе на Курилах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017