Умер бывший гитарист Fleetwood Mac Дэнни Кирван

Бывший гитарист и вокалист Fleetwood Mac Дэнни Кирван умер 8 июня в Лондоне на 69-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

«Он навсегда останется в музыке, которую создавал и играл так красиво. Спасибо тебе, Дэнни Кирван», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Fleetwood Mac записали совместно с Кирваном пять альбомов с 1969 по 1972 годы.

Музыкант ушел из Fleetwood Mac в 1972 году после нескольких выходок на сцене и за кулисами, которые совершил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Позднее ему удалось справиться с зависимостями. Кирван выпустил несколько сольных альбомов и помирился с бывшими коллегами по Fleetwood Mac, однако до воссоединения дело не дошло.