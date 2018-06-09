Прямой эфир

Умер бывший гитарист Fleetwood Mac Дэнни Кирван

0
Фото: wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший гитарист и вокалист Fleetwood Mac Дэнни Кирван умер 8 июня в Лондоне на 69-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

«Он навсегда останется в музыке, которую создавал и играл так красиво. Спасибо тебе, Дэнни Кирван», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Fleetwood Mac записали совместно с Кирваном пять альбомов с 1969 по 1972 годы.

Музыкант ушел из Fleetwood Mac в 1972 году после нескольких  выходок на сцене и за кулисами, которые совершил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Позднее ему удалось справиться с зависимостями. Кирван выпустил несколько сольных альбомов и помирился с бывшими коллегами по Fleetwood Mac, однако до воссоединения дело не дошло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер известный блюзмен Эдди Клируотер
«Прадед рэпа» Джалал Нуриддин скончался в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017