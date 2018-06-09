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Умерла первая девушка Бонда

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Фото: Getty Images/ Maurice Ambler/Picture Post
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Актриса Юнис Гейсон, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в первом фильме о британском агенте «Доктор Ноу», скончалась 8 июня на 91-м году жизни. Сообщение об этом появилось в субботу, 9 июня, в ее официальном Twitter-аккаунте.

Продюсеры киносерии Майкл Джей Уилсон и Барбара Брокколи заявили, что очень огорчились, узнав о смерти актрисы, и приносят соболезнования ее близким. Об этом говорится в микроблоге Twitter, посвященном бондиане.

Персонажа Гейсон зовут Сильвия Тренч. Это первая из девушек Бонда и единственная, фигурирующая в двух фильмах — «Доктор Ноу» и «Из России с любовью». Именно в разговоре с ней главный герой впервые произносит фразу, ставшую крылатой: «Бонд, Джеймс Бонд».

Юнис Гейсон сыграла в двух десятках кино- и телефильмов, в последний раз она появилась на экране в 2013 году. Также она играла в мюзиклах и театре.

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