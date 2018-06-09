Количество ДТП сократилось в Ульяновской области

Аварийность сократилась на дорогах в Ульяновской области. За пять месяцев 2018 года зафиксировано на 12,5% меньше ДТП, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным регионального правительства, количество погибших в авариях сократилось на 36%. Эксперты связывают ситуацию с внедрением системы фотофиксации и реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги». Губернатор Сергей Морозов указал, что необходимо продолжать работу по обеспечению безопасности на дорогах. Об этом пишет 1ul.ru.

По мнению главы региона, нужно улучшать качество дорожной сети, создавать ограждения и тротуары. В рамках программы уже завершена работа на четырех объектах региональных дорог протяженностью 13 км, еще на 11 участках ремонт продолжается.