Во Франции бессрочно продлили арест художнику Павленскому

Арест российскому художнику Петру Павленскому, обвиняемому в поджоге здания банка во Франции, бессрочно продлен. Об этом сообщила его подруга Ксения Оксман.

Она добавила, что Павленский будет находиться под стражей до основного суда по делу.

«Он в прекрасной физической форме, бодр и весел», — написала Оксман на своей странице в Facebook.

Павленский и его супруга Оксана Шалыгина подожгли вход в здание Банка Франции, располагающееся на площади Бастилии в Париже, их задержали 16 октября.

Россиянину и его жене предъявили обвинения в умышленном поджоге с целью причинения ущерба собственности, поставившем под угрозу жизни людей.

Павленский прославился в России своими скандальными перформансами. В 2012 году он зашил себе рот в поддержку участниц группы Pussy Riot, а в 2015 году поджог входную дверь главного здания ФСБ РФ на Мясницкой улице.