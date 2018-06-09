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Во Франции бессрочно продлили арест художнику Павленскому

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Арест российскому художнику Петру Павленскому, обвиняемому в поджоге здания банка во Франции, бессрочно продлен. Об этом сообщила его подруга Ксения Оксман.

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Зачем Павленский поджег здание банка, но теперь во Франции

Она добавила, что Павленский будет находиться под стражей до основного суда по делу.

«Он в прекрасной физической форме, бодр и весел», — написала Оксман на своей странице в Facebook.

Павленский и его супруга Оксана Шалыгина подожгли вход в здание Банка Франции, располагающееся на площади Бастилии в Париже, их задержали 16 октября. 

Россиянину и его жене предъявили обвинения в умышленном поджоге с целью причинения ущерба собственности, поставившем под угрозу жизни людей.

Павленский прославился в России своими скандальными перформансами. В 2012 году он зашил себе рот в поддержку участниц группы Pussy Riot, а в 2015 году поджог входную дверь главного здания ФСБ РФ на Мясницкой улице.

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