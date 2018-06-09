Набережная озера Кабан в Казани откроется в начале ЧМ-2018

Первую очередь набережной озера Кабан в Казани откроют 15 июня. Дату объявили на совещании в исполкоме столицы Татарстана.

Как отметил первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов, особое внимание уделяется благоустройству в преддверии чемпионата мира по футболу, передает Prokazan.ru. В августе работы на набережной возобновятся, но уже косметические, написала в своем Instagram помощник главы республики Наталия Фишман.

Проект китайской компании «Туненскейп» стартовал в апреле 2017 года. Ее специалисты известны в мире экологическими инициативами. Стоимость преображения набережной в Казани составляет 150 млн рублей.

Казань примет шесть игр ЧМ-2018. В рамках группового этапа в столице Татарстана пройдут матчи Франция–Австралия, Иран–Испания, Польша–Колумбия и Южная Корея — Германия. Также в Казани состоятся матчи 1/8 финала и четвертьфинал.