Велосипедные маршруты Москвы и Петербурга появились на «Яндекс.Картах»

Пользователи сервиса «Яндекс.Карты» теперь могут с его помощью прокладывать велосипедные маршруты в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает телеканал 78.

Приложение при построении пути отдает приоритет велодорожкам и парковым тропинкам, а также другим дорогам, удобным для передвижения на велосипеде. Сервис «Яндекс.Карты» может проложить маршрут даже по автомобильным дорогам, избегая многополосных трасс. В приложении, в частности, отмечены пункты проката «Велобайк» в столице. При нажатии на метку сервис покажет данные о количестве свободных велосипедов. В текущем велосезоне москвичи стали пользоваться велопрокатом в два раза чаще.

Сейчас веломаршруты доступны только жителям Москвы и Петербурга, в других городах сервис работает в тестовом режиме. Воспользоваться функцией построения веломаршрутов могут пока только пользователи гаджетов на базе платформы Android. Пользователям iOS она будет доступна позднее, отмечает телеканал «360».