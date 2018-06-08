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В Госдуме предлагают ввести запрет на лишение велосипедистов автоправ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутаты фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Государственной думы Игорем Лебедевым внесли законопроект, который предлагает запретить лишать велосипедистов водительских прав за наезд на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба думского комитета по труду и соцполитике.

Предлагаемый законопроект уточняет формулировку существующей статьи Кодекса об административных правонарушениях таким образом, что велосипедистов, инвалидов на коляске с электроприводом или погонщиков в случае ДТП нельзя будет привлечь к административной ответственности и лишить водительских прав, сообщает «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщали, что в Петербурге велосипедистку хотят лишить водительского удостоверения из-за того, что она сбила женщину на тротуаре.

5 июня стало известно, что несколько изменений в правилах дорожного движения (ПДД) для велосипедистов разработали в Министерстве транспорта России.

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