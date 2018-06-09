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Абрамович отказался продать «Челси» самому богатому британцу

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович отказался продать его богатейшему жителю Великобритании Джиму Ратклиффу. Об этом сообщает Daily Mail.

Миллиардер выразил свою заинтересованность в покупке клуба «Челси», однако российский бизнесмен отказался от сделки, пишет «Спорт-Экспресс». Состояние Ратклиффа оценивается в 21,05 млрд фунтов стерлингов. Отмечается, что решение Абрамовича не продавать клуб может быть связано получением им гражданства Израиля.

Ранее у Абрамовича возникли сложности с получением британской визы. СМИ сообщили, что владелец лондонского клуба отозвал заявление на получение документов. По данным The Times, Абрамович рассматривал вариант продажи «Челси».

Бизнесмен приобрел клуб в 2003 году за €150 млн. За это время команда выиграла шесть чемпионских титулов и один раз — Лигу чемпионов.

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