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Названы победители питчинга «СТС Медиа»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Победителями объявленного «СТС Медиа» питчинга стали работы «Декретмэн» Дмитрия Босяченко, «Коридоры времени» Станислава Ефанова и «Питомцы» Максима Маркина. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru, финалисты конкурса получат шанс на экранизацию своего сценария.

Председатель жюри «Питч Лаб», генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов отметил, что ожидания от конкурса у организаторов полностью оправдались.

«Мы привлекли огромное количество претендентов, получили почти 2,2 тыс. заявок. 12 из них, вошедшие в шорт-лист, мы пустили в работу, у авторов будет возможность развивать эти истории дальше вместе с нашими продюсерами. Три победителя — это, считаю, готовые проекты», — отметил он.

Муругов также выразил уверенность в том, что «Питч Лаб» отныне будет проходить регулярно и «станет постоянным источником идей для холдинга и для всей индустрии в целом».

Как сообщалось ранее, на питчинг «СТС Медиа» поступила 2171 заявка, а в самом конкурсе приняли участие начинающие и профессиональные сценаристы из 25 стран мира.

В состав жюри конкурса входили Муругов, гендиректор Национальной Медиа Группы (НМГ) Ольга Паскина, основатель Art Pictures Group режиссер Федор Бондарчук, продюсер и сооснователь киностудии «Водород» Михаил Врубель, продюсер Артем Васильев, продюсер и издатель Андрей Шишканов и сценарист Александр Молчанов.

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