Прямой эфир

США перебросили во Львов пять самолетов для заправки бомбардировщиков

0
Фото: wikipedia.org/U.S. Air Force
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты перебросили 1 и 2 июня во Львов на западе Украины четыре самолета КС-135 Stratotanker для заправки стратегических бомбардировщиков. Еще один самолет прибыл 7 июня. Об этом сообщает портал Zaxid.net.

Заправщики перебросили с авиабаз McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США), базы национальной гвардии США в Иллинойсе и британской авиабазы RAF Mildenhall. Также на Украину прибыли около 150 членов экипажа и персонал.

Чужие комплексы
Как Запад вооружает Украину

Целью переброски является повышение уровня военного взаимодействия между членами НАТО и партнерами альянса, а также безопасности союзников США в Восточной Европе, отмечает пресс-служба американских воздушных сил в Европе и Африке.

Самолеты примут участие в учениях с 4 по 16 июня, сообщает телеканал «Звезда».

Украина и США активизировали военное сотрудничество после госпереворота, произошедшего в 2014 году. После начала силовой операции в Донбассе американцы регулярно начали оказывать военную помощь вооруженным силам Украины (ВСУ) на сотни миллионов долларов, передает «РИА Новости». В мае этого года сообщалось, что в 2018 году Украина получила от Великобритании, Канады, Литвы и США военных средств и летального оружия более чем на $40 млн.

Военные и спецслужбы страны получили беспилотники, бронеавтомобили Humvee, радиолокационные системы, экипировку и обмундирование, а также летальное оружие. Вашингтон одобрил поставки тяжелых снайперских винтовок Barrett M107A1 и противотанковых комплексов Javelin, запретив их применять на юго-востоке Украины.

Проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый год предполагает выделение $250 млн на оказание помощи Украине, в том числе $50 млн планируется выделить на летальные вооружения. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В проект бюджета Пентагона на 2019 год заложено $50 млн на оружие Украине
Минобороны Украины раскрыло объем финансовой помощи от США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017