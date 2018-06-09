США перебросили во Львов пять самолетов для заправки бомбардировщиков

Соединенные Штаты перебросили 1 и 2 июня во Львов на западе Украины четыре самолета КС-135 Stratotanker для заправки стратегических бомбардировщиков. Еще один самолет прибыл 7 июня. Об этом сообщает портал Zaxid.net.

Заправщики перебросили с авиабаз McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США), базы национальной гвардии США в Иллинойсе и британской авиабазы RAF Mildenhall. Также на Украину прибыли около 150 членов экипажа и персонал.

Целью переброски является повышение уровня военного взаимодействия между членами НАТО и партнерами альянса, а также безопасности союзников США в Восточной Европе, отмечает пресс-служба американских воздушных сил в Европе и Африке.

Самолеты примут участие в учениях с 4 по 16 июня, сообщает телеканал «Звезда».

Украина и США активизировали военное сотрудничество после госпереворота, произошедшего в 2014 году. После начала силовой операции в Донбассе американцы регулярно начали оказывать военную помощь вооруженным силам Украины (ВСУ) на сотни миллионов долларов, передает «РИА Новости». В мае этого года сообщалось, что в 2018 году Украина получила от Великобритании, Канады, Литвы и США военных средств и летального оружия более чем на $40 млн.

Военные и спецслужбы страны получили беспилотники, бронеавтомобили Humvee, радиолокационные системы, экипировку и обмундирование, а также летальное оружие. Вашингтон одобрил поставки тяжелых снайперских винтовок Barrett M107A1 и противотанковых комплексов Javelin, запретив их применять на юго-востоке Украины.

Проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый год предполагает выделение $250 млн на оказание помощи Украине, в том числе $50 млн планируется выделить на летальные вооружения.