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Федеральный перечень учебников сократится на 30%

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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В новом учебном году федеральный перечень учебников сократится и будет содержать на 30% меньше наименований. Об этом заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева.

«В этом году учебники закуплены практически все... Поэтому все процедуры изымания 30% из перечня и объявление его — это как раз осенний период», — сказала министр в эфире телеканала «Россия 24».

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Васильева подчеркнула, что новый перечень рекомендуют для закупки в школы начиная с 2019 года. Глава ведомства также уточнила, что если проблема в каком-то одном учебнике из линейки, некачественными признаются все книги из этой линии.

В апреле 2018 года Васильева заявила о том, что треть школьных учебников не прошла дополнительную экспертизу, проведенную Российской академией образования. На нее были направлены все учебники, претендующие на включение в обновленный федеральный перечень, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на основании проведенной экспертизы будет составлен новый список школьных учебников, которые войдут в федеральный перечень. В него попадут только те, содержание которых будет соответствовать новому федеральному образовательному стандарту.

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