Жительница Приморья родила тройню в 51 год

Жительница Владивостока родила тройню, впервые став мамой в 51 года, передает администрация Приморского края.

«Малыши появились на свет в минувший понедельник, 4 июня. Это два мальчика и одна девочка», — сообщили в краевой администрации.

Вес мальчиков при рождении составил 1480 и 2300 граммов, а самой крупной оказалась девочка — она родилась весом 2400 граммов.

Сейчас малыши остаются в городском перинатальном центре под наблюдением врачей, им необходимо окрепнуть перед выпиской.

«Родить в 50 лет – это очень хороший показатель здоровья женщины и умелого ведения процесса беременности опытным акушером», — отметила главврач центра Татьяна Курлеева. По ее словам, уровень современной медицины позволяет женщинам рожать здоровых детей даже в очень зрелом возрасте.