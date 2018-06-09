Скончалась 19-кратная победительница турниров Большого шлема

Бразильская теннисистка Мария Буэно, являющаяся 19-кратной победительницей турниров серии Большого шлема, скончалась в Сан-Паулу на 79-м году жизни.

Как передает телеканал Globo, два дня назад Буэно была срочно госпитализирована в местную больницу. В 2017 году у спортсменки диагностировали рак ротовой полости.

Буэно 19 раз выигрывала турниры серии Большого шлема. Она побеждала в одиночном, парном и смешанном разрядах. В одиночном разряде теннисистка три раза становилась победительницей Уимблдона и четыре раза выигрывала Открытый чемпионат США. В 1960 году она выиграла Открытый чемпионат Франции в смешанном разряде.

Больше всего побед в активе Буэно на турнирах в парном разряде: одна победа на Открытом чемпионате Австралии, еще одна — на Открытом чемпионате Франции, пять — на Уимблдоне и четыре — на Открытом чемпионате США. Самым результативным для бразильянки стал 1960 год: ей удалось выиграть на всех четырех турнирах.